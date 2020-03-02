Скриншоты аналога поискового приложения Google для смартфонов от Huawei попали сеть. Называться поисковая система будет Huawei Search, сокращенно – Hae.

В сеть утекли скриншоты поискового приложения, разрабатываемого компанией Huawei для своих смартфонов. Фото Hae (так будет называться новое приложение), опубликовал в своем Twitter блогер-инсайдер @RODENT950.Из-за санкций, введенных правительством США в мае 2019 года, Google прекратила свое сотрудничество с компанией Huawei. В результате новые устройства корпорации лишились всех сервисов поисковика. Huawei стала активно продвигать собственную альтернативу - Huawei Mobile Services, включающую магазин приложений AppGallery, а также ОС Harmony OS.На прошлой неделе сообщалось, что Google попросил у американского правительства разрешение возобновить сотрудничество с Huawei. Как писал Android Authority со ссылкой на немецкий портал Finanzen, с такой просьбой к правительству США обратился вице-президент Google по Android, Самир Сама. Правда, пока реакции от Белого дома не последовало.