В магазинах приложений для iPhone и Android-смартфонов опубликована и набирает популярность оригинальная версия Тетриса под названием PNLK. Ее разработчики решили выделиться, применив нестандартное оформление.

В магазинах приложений для iPhone и Android-смартфонов опубликована и набирает популярность оригинальная версия "Тетриса" под названием PNLK. Ее разработчики решили выделиться, применив нестандартное оформление.В игре необходимо, как обычно, размещать, не оставляя пустых клеток, падающие сверху фигуры. Однако выглядят они как панельные модули российских многоквартирных домов. Дизайн модулей отличается в зависимости от уровня, каждый из которых предлагает "собрать" новый город (Питер, Новосибирск и т.п.).Меню игры оформлено в виде домофона, а клавиши действий с фигурами - в виде бетонного забора с граффити. "Не хочется снимать линии и выигрывать, чтобы не рушить красоту", - пишут авторам (игру создала группа независимых разработчиков) комментаторы в твиттере."Замечательная идея, очень затягивает, потому что немного сложнее привычного тетриса. Только через некоторое время появляется непреодолимая ностальгия и какая-то грусть", - предупреждают поигравшие в PNLK.Своеобразная депрессивная эстетика российских спальных районов не в первый раз привлекает разработчиков игр. Около года назад в Steam вышла игра "ШХД: Зима" (It's winter), являющаяся частью мультимедийного проекта московского поэта и музыканта Или Мазо. "Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться - только сломанный радио-приемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег", - так описывают игру её авторы.