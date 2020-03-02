Площадкой станет Областной дворец культуры и искусства во Владимире

Известный московский театр под руководством художественного руководителя Иосифа Райхельгауза приедет в нашу область с театральной экспедицией. Именно так, по аналогии с полюбившейся многими Музыкальной экспедицией, уже успели прозвать проект по долговременному сотрудничеству между департаментом культуры области и столичным театром «Школа современной пьесы». И открытие филиала авангардного театра, «фишкой» которого считается выбор репертуара, который ещё никогда не ставился на сцене, написанного современный автором на русском языке, для области – событие знаковое.Обошли столицыВладимирцы и гости города смогут увидеть спектакли одними из первых в стране. Филиалами авангардного театра, гастролирующего по всему миру и собирающего полные залы, готовы стать Париж и Лондон. Но пока, после успешной апробации нового формата работы «Школы» в Берлине, следующим местом для филиала выбрали Владимир.Филиал уже обрёл свою площадку - Областной дворец культуры и искусства на улице диктора Левитана во Владимире. Именно там зрители смогут увидеть лучшие спектакли театра, например, уже 16 марта всех приглашают на постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина». Она, получившая признание и множества наград на фестивалях, стала своеобразной визитной карточкой московского театра.На сцене ОДКНа этом театральная экспедиция не закачивается. На площадке ОДК будут проходить и встречи мастеров со студентами, и мастер-классы художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза.Площадку ОДК, объяснила директор департамента культуры Алиса Бирюкова, выбрали, в том числе, и из-за доступности для маломобильных граждан - на спектакли «Школы» будут выделять билеты общественным организациям ветеранов и инвалидов. Стоимость входа на постановки для желающих при этом будет на порядок доступнее, чем по «прописке» театра, в историческом особняке на Трубной площади в Москве. Там цена на билет доходит для 12 тысяч рублей. У нас же, по словам директора ОДК Владимира Крючкова, билеты будут стоить от 300 до 700 рублей.