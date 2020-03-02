Запасы золота в российских банках постоянно увеличивались с апреля прошлого года, но с ноября начали сокращаться. В частности, в ноябре 2019 г. - январе 2020 г. запасы уменьшились на 22,9 тонны (- 21%) и составили к 1 февраля 86,2 тонны, сообщает Банк России.

Запасы золота в российских банках постоянно увеличивались с апреля прошлого года, но с ноября начали сокращаться. В частности, в ноябре 2019 г. — январе 2020 г. запасы уменьшились на 22,9 тонны (- 21%) и составили к 1 февраля 86,2 тонны, сообщает Банк России.Так, Сбербанк сократил запасы золота на 5,5 тонны, ВТБ — на 5,2 тонны, "Промсвязьбанк" — на 4,6 тонны, банк "Открытие" — на 4 тонны, "Газпромбанк" — на 3,6 тонны.Наибольший запас золота к 1 февраля имел ВТБ (47,2 тонны). Затем следуют Сбербанк (17 тонн), "Газпромбанк" (5,8 тонны), банк "Открытие" (5,1 тонны) и "Совкомбанк" (4,9 тонны).Между тем стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла 2 марта на 2,46% до $1605,1 за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 3,46% до $17,027 за унцию.Инвесторы по всему миру продают активы и запасаются золотом. Остается выяснить причину, по которой российские банки продают золото.Доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства, профессор кафедры международных финансов МГИМО, председатель "Русского экономического общества им. Шарапова" Валентин Катасонов поделился своим мнением по этому вопросу.Мировой кризис набирает обороты, власти США всеми силами пытаются, в том числе, поддержать доллар, отметил Катасонов."В 1999-2002 гг. Банк Англии продал на 17 аукционах более половины официального золотого запаса страны или почти 400 тонн желтого металла. Решение о продаже принято тогдашним министром финансов Гордоном Брауном. На момент начала продаж запас составлял 715 тонн золота, в конце — немногим более 300 тонн. Выручка от продажи металла была конвертирована в доллары США.В парламенте Великобритании весной 2010 г. проводили расследование этой странной операции, убытки от которой (с учетом цен на золото на момент проведения расследования) были оценены в 7 млрд фунтов стерлингов. Все участники расследования прекрасно поняли, что операция проводилась в рамках "золотого картеля" и была направлена на укрепление позиций доллара США. Расследование было потихоньку свернуто.Швейцарский национальный банк в первой половине нулевых годов начал активно продавать свое золото. Накануне продаж, в 1999 г., официальный запас золота Швейцарии был равен 2590 тоннам, что ставило эту страну по золотому запасу на второе место после США. В период 2000-2005 гг. Швейцарский национальный банк продал в общей сложности 1300 тонн золота. Действия швейцарского Центробанка выглядели, мягко выражаясь, иррациональными. Убытки Центробанка были налицо. Там тоже прошли расследования, которые, как и следовало ожидать, окончились ничем", — заключил Катасонов.