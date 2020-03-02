Компания Kia поделилась деталями обновления семейства Ceed (в которое входят пятидверный хэтч, универсал и шутинг-брейк) 2020 модельного года. Автомобилям добавили ряд опций, но попутно кое-что – включая самый доступный мотор – и отобрали.

Компания Kia поделилась деталями обновления семейства Ceed (в которое входят пятидверный хэтч, универсал и шутинг-брейк) 2020 модельного года. Автомобилям добавили ряд опций, но попутно кое-что - включая самый доступный мотор - и отобрали.Появившееся у Ceed оборудование компания называет "премиальными опциями". Для самых популярных на российском рынке комплектаций Luxe и Prestige анонсирован новый экран мультимедийной системы - теперь диагональю 8 дюймов вместо прежнего семидюймового. В комплектации Premium к нему присоединится 4,2-дюймовый монитор на панели приборов, а в самой дорогой Premium+ хэтч и универсал получат сразу два больших монитора.Для мультимедийной системы Ceed в этом исполнении подготовлен 10,25-дюймовый сенсорный экран, а приборную панель заменит TFT-монитор диагональю 12,3 дюйма от флагманского седана Kia K900. Аналогичные изменения произойдут и в двух комплектациях, в которых на российском рынке предлагается пятидверный ProCeed - то есть, GT Line и GT.Попутно мультимедийные системы научат общаться с телефонами посредством Apple CarPlay и Android Auto, а в топовой комплектации - еще и получать информацию о дорожной обстановке (включая пробки) в режиме реального времени. Однако кое-что бортовая мультимедиа и потеряет: в Kia отказались от оснащения автомобилей портом AUX в пользу тотального перехода на беспроводные технологии.Из моторной гаммы Ceed для России со сменой модельного года пропал 1,4-литровый атмосферный двигатель, который устанавливался на автомобили в базовой комплектации Classic. Теперь самым доступным мотором стал 1,6-литровый 128-сильный атмосферник в паре с механической коробкой. Комплектации Luxe и Prestige лишились 1,4-литрового турбомотора в связке с роботом: им доступен только 1,6-литровый атмосферник с автоматом, а турбированный двигатель стал прерогативой "премиальных" комплектаций.Соответственно, семейству со сменой модельного года переписали и прайс-лист. Если, скажем, Kia Ceed 2019 года выпуска с 1,6-литровым двигателем можно было приобрести 1 109 900 рублей, то в 2020-м придется заплатить на 20 тысяч дороже. И это теперь будет считаться базовым ценником: комплектация Classic за 1 079 900 рублей российский рынок покинула.