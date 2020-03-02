Число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к отметке 90 тысяч человек. На фоне вспышки заболевания председатель КНР Си Цзиньпин отложил свой визит в Японию. Новый случай заражения выявлен в США, в штате Нью-Йорк.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к отметке 90 тысяч человек. На фоне вспышки заболевания председатель КНР Си Цзиньпин отложил свой визит в Японию. Новый случай заражения выявлен в США, в штате Нью-Йорк. Тревожная ситуация и в Европе, особенно в Италии — там более десяти городов останутся в полной изоляции еще на несколько недель.Школы закрыть еще, как минимум, на неделю, общественные мероприятия, включая спортивные – запретить. Такое решение приняли власти Италии. Из-за вирусной угрозы в стране продлевают меры по борьбе с распространением инфекции. Медики требуют проводить специальную санитарную обработку транспорта и общественных мест. Крупным компаниям настоятельно рекомендуют переводить сотрудников на дистанционный режим работы. По последним данным, в Италии число заразившихся коронавирусом уже превысило полторы тысячи человек, более 30 заболевших скончались."На данный момент мы все еще наблюдаем рост числа новых случаев заражения. К сожалению, это было ожидаемо. Меры сдерживания ввели всего неделю назад. Средний инкубационный период — около четырех-шести дней, а то и 12-13. Поэтому прежде чем мы увидим эффект от принятых мер, должно пройти еще какое-то время", — сказал глава департамента инфекционных заболеваний национального института "Спалланцани" Джованни Рецца.Власти Великобритании заявили, что вернувшиеся из Италии туристы привезли с собой коронавирус. Его диагностировали у шестерых британцев. В России пассажиры из Италии тоже на особом контроле. В целом в Европе подтверждены десятки случаев заражения: в Испании, Германии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах. В Париже из-за вирусной угрозы на неопределенный срок отложили открытие Лувра. Многие туристы, которых в знаменитом музее ежедневно обычно тысячи, накануне простояли в очереди несколько часов, но доступа к шедеврам так и не дождались.Тем временем, ряд стран уже советуют своим гражданам отказаться от поездок в Иран. Там от коронавируса скончались уже более 50 человек, около тысячи заразились. В числе заболевших – несколько депутатов. Ранее иранский парламент вынужденно приостановил работу.Продолжает ухудшаться ситуация и в Южной Корее, где число заболевших приближается к четырем тысячам. Более 90 государств ограничили въезд граждан из Южной Кореи. Власти этой страны заявляют, что мест в больницах уже не хватает. Поэтому госпитализировать будут только пациентов в тяжелом состоянии. Остальных поместят на карантин вне медицинских учреждений."Мы готовимся к любому сценарию. В худшем случае — мы обнаружим еще больше подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Я не могу сказать, сколько именно: десятки, сотни или даже тысячи. Однако есть надежда, что мы сможем диагностировать новые случаи заражения как можно скорее и взять ситуацию под контроль", — говорит заместитель директора медицинского центра Университета Юннам Сео Ван-сок.Ну а в самом Китае, откуда пришел коронавирус, вызывающий пневмонию, заразившихся уже более 80 тысяч. Летальных исходов – около трех тысяч. А специалисты заявили, что коронавирус принес и неожиданный положительный эффект. За время карантина в городах – сократились выбросы в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик. И хотя приостановка работы предприятий ударила по экономике, зато экологическая картина явно улучшилась.