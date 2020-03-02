Ряд крупнейших мировых фармацевтических компаний предупредил об отрицательных последствиях распространения коронавируса, поскольку производство некоторых лекарств может сократиться.

Ряд крупнейших мировых фармацевтических компаний предупредил об отрицательных последствиях распространения коронавируса, поскольку производство некоторых лекарств может сократиться.В частности, компании AstraZeneca, Merck и Pfizer считают, что масштаб последствий зависит от длительности эпидемии, пишет The Wall Street Journal.Глава компании Mylan NV Раджив Малик предупредил, что может возникнуть нехватка ряда лекарств от Mylan, если распространение коронавируса продолжится еще несколько месяцев. При этом выпуск 25 главных препаратов не зависит от обстановки в Китае, и Mylan найдет другие источники ингредиентов для своих лекарств.В свою очередь Pfizer заявила, что вспышка коронавируса может плохо сказаться на цепочке поставок, и, как следствие, на финансовых показателях компании, однако последствия зависят от развития ситуации.Транснациональные фармацевтические компании зависят от компонентов, поставляемых из Китая. Почти 80% компонентов лекарств поставляют из-за рубежа. При этом Управление по контролю качества продовольствия и лекарств США (Food and Drug Administration, FDA) заявляет, что не может отследить, какая часть компонентов поступает из Китая.Китай является одним из крупнейших рынков для фармацевтических компаний. Продажи лекарств в Китае достигли в 2018 г. $137 млрд. Продажи могут расти на 3-6% ежегодно, полагает компания Iqvia.Почти 21% продаж лекарств от AstraZeneca пришлись в прошлом году на Китай. Компания обнародовала прогноз на 2020 г., согласно которому распространение коронавируса окажет влияние на бизнес, поскольку Китай является одним из крупнейших рынков для компании.