Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что на предстоящих выборах в Госдуму Владимир Путин может возглавить списки партии Единая Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что на предстоящих выборах в Госдуму Владимир Путин может возглавить списки "Единой России", передает "Интерфакс".По словам Пескова, по данному вопросу нет никаких решений. "Это я оставляю газете, потому что никаких ни действий, ни подготовки, ни решений нет. Пока об этом говорить преждевременно", — сказал Песков.