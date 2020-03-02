Летние каникулы могут быть отменены в этом году по всему миру, поскольку туристы предпочитают отказываться от путешествий, боясь заразиться новым коронавирусом, пишет CNBC.

Летние каникулы могут быть отменены в этом году по всему миру, поскольку туристы предпочитают отказываться от путешествий, боясь заразиться новым коронавирусом, пишет CNBC.Спрос на международные поездки снизился на фоне вспышки вируса, которая уже привела к его распространению почти в 60 странах.Ян Харнетт, соучредитель и ИТ-директор Absolute Strategy, предупредил, что продолжение кризиса может серьезно повлиять на мировой туристический сектор."Если это (вспышка коронавируса) продлится, мы говорим о влиянии на пасхальные каникулы, а также потенциально на летние каникулы, то предпочтение провести отпуск дома нанесет огромный ущерб этим отраслям", — сказал он.Данные аналитической фирмы ForwardKeys показывают, что количество международных рейсов, забронированных из США и Великобритании, сократилось почти на 20% в годовом исчислении за пятинедельный период к 23 февраля.Оливье Понти, вице-президент по исследованиям ForwardKeys, сказал CNBC, что "кристально ясно", что спад вызван страхом перед коронавирусом."Будет ли это отложенным путешествием, или люди предпочтут другие направления, или вообще не будет никаких путешествий?" — сказал он."Чем дольше продлится кризис, тем больше вероятность того, что поездок вообще не будет", — отметил Понти.По его словам, поездки внутри страны могут вырасти, а коронавирус приведет только к снижению спроса на зарубежные направления."Когда происходит крупномасштабный кризис, часто бывает так, что внутренний туризм играет роль страховки, — сказал он CNBC. — Люди могут предпочесть поездки на короткие расстояния, поскольку это среда, которую они знают лучше".Ральф Холлистер, аналитик по путешествиям и туризму в GlobalData, также заявил CNBC, что вспышка может изменить планы путешественников."Большинство потребителей, особенно в западном мире, придают большое значение праздникам и не будут легко сдаваться, — сказал он. — (Но) если вирус все еще будет оказывать такое же воздействие к концу апреля, число случаев отмены может возрасти быстрыми темпами, поскольку потребители считают, что риск для их здоровья выше, чем потребность в отпуске".Авиакомпании уже предупредили, что вспышка скажется на их прибыли, и, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), кризис обойдется отрасли более чем в 29 миллиардов долларов в 2020 году.По данным Европейской комиссии по туризму, десять процентов ВВП (валового внутреннего продукта) стран Европы приходится на туризм, но в некоторых государствах-членах ЕС, включая Испанию и Италию, эта цифра возрастает до 14%.