Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года.

Mail.ru Group Limited по решению совета директоров проведет вторичный листинг на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Планируется, что глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Дополнительную эмиссию проводить не будут.Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил, что компания ориентируется на публичные рынки в желании быть доступной для всех инвесторов. В Mail.ru Group надеются, что вторичный листинг на Московской бирже может повысить потенциальную ликвидность бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. В компании ожидают, что база инвесторов компании расширится, а она будет включена в новые фондовые индексы.С 2010 года расписки на акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным на октябрь 2019 года, в свободном обращении находится около 50%.Крупнейшие акционеры группы по голосам – МФТ (совместное предприятие «Мегафона», USM Holdings Алишера Усманова и Газпромбанка, 58,3% голосов) и южноафриканский Naspers (12,3% голосов).Впервые о намерении Mail.ru Group осуществить вторичный листинг стало известно 26 февраля из финансовой отчётности компании. Тогда компании сообщила, что по итогам 2019 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% год к году и составила более 87 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль компании выросла на 3,8%, до 15,65 млрд рублей, а совокупный сегментный показатель EBITDA — на 9,6%, до 29,75 млрд рублей.