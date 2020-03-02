Мальчика, которого мать и отчим ставили коленями на гречку, передадут под временную опеку бабушке. Сейчас ребенок находится в интернате. С ним работает психолог. Суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии, а мать ребенка – к полутора годам.

Мальчика, которого мать и отчим ставили коленями на гречку, передадут под временную опеку бабушке. Об этом сообщается на сайте правительства Омской области по итогам встречи главы региона Александра Буркова с омбудсменом Анной Кузнецовой. Сейчас ребенок находится в интернате. С ним работает психолог.В мае прошлого года мальчик прибежал к соседу по дачу и рассказал, что над ним издеваются мать и ее сожитель. За малейшие провинности они его били, не кормили и ставили на колени на гречку. Иногда ребенок стоял так по несколько часов. При этом отчим снимал все на камеру. Гречка настолько вросла в кожу ребенка, что врачам пришлось делать операцию, чтобы ее удалить.Когда об избиениях стало известно врачам и полиции, они уговаривали мальчика сказать, что это он все придумал, "обещали купить сладости и отвезти в аквапарк ".Суд приговорил мужчину к 4,5 года колонии, а мать ребенка – к полутора годам. В настоящее время решается вопросы о лишении ее родительских прав.Аппарат Кузнецовой провел в регионе проверку и выявил массовые нарушения и формальный и бессистемный подход к работе с детьми. Для устранения нарушений была создана спецкомиссия.