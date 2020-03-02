Совместная ответственность Газпрома и властей регионов за выполнение программ газификации не работает. Между тем уровень газификации в газодобывающей России растет всего на 1% в год. Это неправильно. Так не должно быть, - заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совместная ответственность "Газпрома" и властей регионов за выполнение программ газификации не работает, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.Необходимо уходить от формализма и предлагать жизнеспособные механизмы, отметила Матвиенко, сообщает "Интерфакс". Губернатор вынужденно подписывает планы газификации. "А если не найдет денег? У него же тумбочки нет, где деньги лежат", — задалась вопросом Матвиенко.Давайте внедрять практические вещи и не выкручивать руки губернаторам, которые не всегда могут попасть к руководству "Газпрома", подчеркнула Матвиенко.Только девять субъектов России, участвующих в программе газификации, выполняют свои обязательства. Поэтому модель, согласно которой за газификацию отвечает муниципальный орган власти, необходимо менять.Между тем уровень газификации в газодобывающей России растет всего на 1% в год. "Это неправильно. Так не должно быть", — заключила Матвиенко.