Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Такое решение политика связано с боязнью заразиться коронавирусом.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался от рукопожатия с канцлером Ангелой Меркель. Такое решение политика связано с боязнью заразиться коронавирусом. О случившемся сообщает немецкая газета-таблоид Bild.Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, во время встречи с представителями ассоциации мигрантов. Меркель подошла к Зеехоферу с протянутой рукой. От приветствия министр отказался. Ангела не растерялась и решила отнестись к ситуации с юмором — канцлер подняла руки и показала Хорсту ладони, в результате чего политики рассмеялись.По данным некоторых немецких СМИ, Зеехофер накануне решил отказаться от рукопожатий, поскольку побаивается сложившейся ситуации с коронавирусом.Ранее медики подтвердили случай заболевания COVID-19 у россиянина, который прибыл из Италии в подмосковный частный дом. У мужчины стали проявляться признаки острой респираторной инфекции.Также коронавирус выявили у пассажира рейса Москва – Пекин, летевшего через Шереметьево.