Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать целевой показатель использования российских товаров при выполнении нацпроектов и госзакупках.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать целевой показатель использования российских товаров при выполнении нацпроектов и госзакупках.Президент Владимир Путин в сентябре 2019 г. поручил обеспечить закупку российского оборудования, чтобы доля такого оборудования преобладала на внутреннем рынке. Соответственно, правительству необходимо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах, отметил Мишустин, сообщает ТАСС.Новый показатель позволит вести качественное отслеживание и контроль за выполнением нацпроектов. К работе необходимо подключиться регионы, поскольку именно через них идут закупки для нацпроектов. Увеличение доли российского оборудования станет для губернаторов одним из показателей успешности их работы, подчеркнул Мишустин.Поручения уже даны, необходимо завершить эту работу как можно скорее. При этом качество российских товаров должно оказаться не хуже качества иностранных образцов и не дороже по цене, пояснил премьер-министр.Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять под особый контроль работу по обеспечению закупок российского оборудования для нацпроектов.