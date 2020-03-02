Правительство при подготовке бюджета на будущий год должно тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, так и новые, касающиеся влияния ситуации с коронавирусом на мировую экономику. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

При подготовке бюджета на следующий год правительство должно учитывать ситуацию с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Также нужно учитывать прежние риски, связанные с санкциями."Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, и выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в Послании Федеральному собранию", — сказал глава правительства.Он напомнил, что бюджет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей, сообщает "Россия 24".Также Мишустин подчеркнул, что сроки подготовки всех необходимых документов жесткие. График их подготовки был утвержден 1 марта. В сентябре бюджет должен быть принять на заседании правительства, не позднее 1 октября – представить в Госдуме.