Столичный таксист увез уснувшего в салоне ребенка своих клиентов, которые поздно хватились пропажи. Родители обратились в полицию, водителя уже нашли, а малыша вернули домой.

Столичный таксист увез уснувшего в салоне ребенка своих клиентов, которые поздно хватились "пропажи". Родители обратились в полицию, водителя уже нашли, а малыша вернули домой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел ранним утром в понедельник после того, как водитель доставил пассажиров с улицы Ильинка в Москве по адресу в Мытищах. Высадив клиентов, он уехал с уснувшим в салоне ребенком.К тому моменту, когда он обнаружил "зайца", его родители уже обратились в полицию. В настоящий момент ребенок воссоединился с родственниками.