Некоторые бактерии выживают, даже если человека лечат самыми сильными антибиотиками. Недавно учёные выяснили, каким образом микробы становятся устойчивыми к таким препаратам. Оказалось, что им помогает забывчивость.

Некоторые бактерии выживают даже после воздействия самых сильных антибиотиков. В этом случае атаку лекарства выдерживают небольшие, выработавшие систему защиты, популяции. Впоследствии они возрождают колонию. Недавно учёные из Университета Суррея нашли генетические мутации, которые превращают некоторые бактерии в стойкие организмы, делая их "забывчивыми".Антибиотики всё чаще терпят неудачу в борьбе с бактериями. Это заставляет исследователей всего мира искать новые способы уничтожения последних. Так, учёные из США предлагают "ослеплять" супербактерии, вызывающие опасные инфекции.Более ранние работы показали, что некоторые бактерии впадают в своего рода спячку, что помогает им выжить после курса антибиотиков. Такой трюк замедляет рост микробов и позволяет им переждать опасность, а затем восстановить свою колонию. К сожалению, всё это в итоге приводит к развитию антимикробной резистентности, которая угрожают здоровью людей.В рамках недавней работы учёные выяснили, как бактерии становятся устойчивыми к действию лекарств. Изучая кишечную палочку, специалисты обнаружили мутации в гене под названием ydcl, которые провоцировали появление большего числа устойчивых к антибиотикам клеток, чем обычно. По словам исследователей, эти бактерии "забывали", как расти."Мы обнаружили, что устойчивые клетки сталкиваются с "потерей памяти" и забывают расти так, как они должны. Эта "забывчивость" приводила к тому, что они становились маленькими и медлительными, а антибиотики с трудом их уничтожали.Такие устойчивые организмы часто отвечают за возвращение бактериального заболевания после лечения антибиотиками и являются источником дальнейшего развития антимикробной резистентности", — отмечает первый автор работы доктор Сюзи Хингли-Уилсон (Suzie Hingley-Wilson).По словам учёных, более глубокое понимание того, как устойчивые бактерии становятся таковыми, может помочь медикам разработать новые методы борьбы с ними. И это действительно важно. По словам некоторых экспертов, если проблему не решить, то к 2050 году смертность от супербактерий может достичь 10 миллионов человек в год.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании PNAS.Кстати, ранее выяснилось, что история устойчивых к антибиотикам бактерий уходит корнями к первым наземным животным.