Ранее судимый 50-летний мужчина получил очередной срок - одиннадцать лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание преступник понесет за издевательства над сожительницей.

Ранее судимый 50-летний мужчина получил очередной срок — одиннадцать лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание преступник понесет за издевательства над сожительницей.Как сообщает Следственный комитет по Липецкой области, инцидент произошел в июле 2019 года в селе Дмитряшевка. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, облил свою 57-летнюю сожительницу бензином и поджег. Пострадавшая получила термические ожоги 18 процентов тела.Вместо того, чтобы помочь женщине, мужчина спрятал ее в сарае, где та пробыла четверо суток. Злоумышленник видел, что состояние пострадавшей ухудшается, потому попросил соседку обработать ей раны гусиным жиром. Женщина, в свою очередь, заявила, что намерена сообщить о случившемся в полицию. Чтобы избежать этого, мужчина приставил ножницы к голове соседки и начал угрожать убийством. Очередная жертва тирана все-таки рассказала о произошедшем правоохранительным органам.Пострадавшую госпитализировали, но медики не смогли ей помочь — женщина умерла в больнице. Злоумышленнику, в свою очередь, предстоит провести срок в колонии. Ранее он уже был судим за кражи.