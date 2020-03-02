В Приморье возбудили уголовное дело в отношении Джеко Тбилисского, контролировавшего весь преступный мир региона. Криминальный авторитет принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в результате противоправной деятельности.

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении Джеко Тбилисского, контролировавшего весь преступный мир региона. Криминальный авторитет принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в процессе противоправной деятельности.Полиция установила, что Тбилисский с 2014-го года фактически руководил преступным сообществом в Приморье, считая подчиненными всех лиц с более низким криминальным статусом. И таким образом занимал "высшее положение в преступной иерархии".Как уточняет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в ходе допросов граждан, знакомых с деятельностью вора в законе, было установлено, что он контролировал криминальные процессы в регионе, фактически находясь за пределами России. Была собрана доказательная база, установлены лица, которые контролировали преступную среду по указаниям Тбилисского.Сотрудники полиции в данное время проводят оперативные мероприятия и для задержания вора в законе, а также пресечения деятельности других лидеров криминальной среды.