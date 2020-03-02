К 75-летию Победы радиостанция Маяк представляет специальный эфирный и интернет-проект Хроника Победы. Последние 75 дней Великой Отечественной войны отражены в нем через сводки Совинформбюро, которые были главным источником сведений о происходившем тогда на фронтах.

К 75-летию Победы радиостанция "Маяк" представляет специальный эфирный и интернет-проект "Хроника Победы".Последние 75 дней Великой Отечественной войны отражены в нем через сводки Советского информационного бюро (Совинформбюро), которые были главным источником сведений о происходившем тогда на фронтах.До 9 мая каждый день в эфире радиостанции можно будет услышать голос легендарного диктора Левитана, который рассказывал тогда о событиях текущих суток.За продвижением Красной Армии в победном 1945-м — от западных рубежей нашей Родины до сердца Третьего рейха в Берлине — можно следить, включив "Маяк", или обратившись к голосовому помощнику Алиса кодовой фразой "День Победы"."Основная цель – рассказать слушателям о заключительном этапе войны: с февраля по май 1945 года. Это уникальные исторические материалы из первых уст в прямом смысле, которые не изменить и не переписать. В эфире радиостанции “Маяк” сводки звучат ежедневно с 10:55 до 11:00, через Алису их можно слушать в любое время", — рассказал первый заместитель директора "Радио России" Рустам Вахидов.Всего для этого спецпроекта оцифровали и интегрировали в эфирную сетку "Маяка" и в Алису через платформу "Яндекс.Диалоги" 75 аудиозаписей.Каждая из сводок "Хроника Победы" длится 5 минут. В проекте представлен архив новостей только текущего дня.