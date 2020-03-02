Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб под колесами автомобиля. Водитель фургона сдавал задним ходом и не заметил 84-летнего генерала армии, оказавшегося у него на пути. Военачальник скончался от травм, полученных в результате ДТП.

В минувшее воскресенье, 1 марта, в центре Москвы трагически погиб бывший заместитель министра обороны СССР генерал армии Владимир Михайлович Шуралев.На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, как 84-летний военачальник вышел во двор жилого дома по улице Александра Невского в Тверском районе Центрального административного округа столицы.Пожилой мужчина вошел в арку, где его сбил фургон. Водитель автомобиля сдавал задним ходом и не заметил, что на пути у него находится пешеход. Владимир Шуралев тоже не увидел, автомобиль, надвигавшийся на него из-за спины.По данным РИА Новости, экс-замминистра обороны, занимавший этот пост в 1990 – 1991 годах, скончался от травм, полученных в результате ДТП.