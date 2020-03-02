Пользователи Одноклассников рассказали, сколько котов проживают в их доме, какие имена и породы пользуются особой популярностью. Социальная сеть в феврале 2020 года провела исследование, в котором приняли участие более тысячи человек.

Пользователи "Одноклассников" рассказали, сколько котов проживают в их доме, какие имена и породы пользуются особой популярностью. Социальная сеть в феврале 2020 года провела исследование, в котором приняли участие более тысячи человек.Согласно данным опроса, у 68 процентов пользователей "Одноклассников" есть хотя бы один кот. 22 процента решили обзавестись двумя животными, а у десятой части человек проживают три и более питомцев.Каждый второй домашний кот — беспородный. 12 процентов пользователей отдали предпочтение британской короткошерстной. 8 процентов выбрали в качестве четвероногого друга представителя сибирской породы. Еще 6 процентов пользователей остановились на сиамской и персидской кошках.Пользователи социальной сети рассказали, какие имена дают своим питомцам. Самые популярные клички — Василиса, Вася, Василий, Васек. На втором месте оказались Маша, Масяня, Маруся, Маня, Машка, Муська, Муся.Зачастую котов называют в честь их расцветки: Черный, Снежок или Белянка, Рыжик, Дымок. Некоторые хозяева присваивают животным имена, отражающие героев книг, фильмов или мультфильмов.Согласны данным "Одноклассников", ежемесячно пользователи загружают около 1,3 миллиона фотографий с изображением кошек. Также особой популярностью пользуются стикерпаки с изображением хвостатых. К Масленице в социальной сети появился очередной набор стикеров, героем которого стал кот Джаз.