В ходе осмотра транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово, ОБ ДПС УВД по ВАО и сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.На Щелковском шоссе сотрудники полиции для проверки документов остановили автомобиль. При виде полицейских 37-летний мужчина, находившийся в авто, стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина. В ходе осмотра транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной, массой 960 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73