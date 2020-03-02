Неизвестные хулиганы распылили в метро Санкт-Петербурга газ из баллона. Инцидент произошел на станции Академическая минувшей ночью, сообщает По данным МВД, газ применили члены одной из ..

Неизвестные хулиганы распылили в метро Санкт-Петербурга газ из баллона. Инцидент произошел на станции "Академическая" минувшей ночью, сообщаетПо данным МВД, газ применили члены одной из групп, устроивших драку в вагоне поезда. Вскоре участники потасовки вышли на станцию, где продолжился конфликт. Работники подземки вызвали полицию, но злоумышленники бросили баллон и скрылись. Информации о пострадавших пока нет.