В музыкальном шоу Ну-ка, все вместе! на телеканале Россия 1 20-летний Эрик Ахметов из Стерлитамака исполнил песню Олега Газманова Мама. По словам молодого человека, он выбрал данную композицию неспроста. Мама Эрика мечтала его увидеть на большом экране, но этому было не суждено сбыться - в 2019 году женщины не стало.

В музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1" 20-летний Эрик Ахметов из Стерлитамака исполнил песню Олега Газманова "Мама". По словам молодого человека, он выбрал данную композицию неспроста. Мама Эрика мечтала его увидеть на большом экране, но этому было не суждено сбыться — в 2019 году женщины не стало.Олег Газманов прокомментировал трогательное исполнение его песни, во время которого большая часть участников жюри не могли сдержать слез. По словам заслуженного артиста, композицию он сочинил, когда его мама тяжело заболела и не могла вставать. Газманов рассказал, что в тот период у него было много съемок, он смотрел в камеру и думал о том, что самый близкий человек его увидит. "Мне как-то было легче, ей тоже", — отметил певец. К сожалению, песню "Мама" Зинаида Абрамовна так и не дождалась.Олег Газманов поделился, что теперь, когда исполняет эту композицию, думает о том, что где-то там, в вышине, в продолжении дней его мама как-то чувствует — он поет сочиненную песню для нее и о ней.Газманов понимает, как сложно и трудно было петь "Маму" парню, который недавно потерял самого близкого человека. При этом певец отметил — он рад, что у парня все получилось: "Это видно по реакции тех, кто его слушал и смотрел". Вместе с тем "радостно, что песня живет и проживает такие эмоции", — поделился он.Смотрите новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!" в воскресенье, 8 марта, в 18:00, на телеканале "Россия 1". Выступления участников оценивает звездное жюри, во главе которого Сергей Лазарев.