Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью увеличилось за последние годы в несколько раз, отмечает Федеральная нотариальная палата.

Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью увеличилось за последние годы в несколько раз, отмечает Федеральная нотариальная палата (ФНП).Нотариусы в 2018-2019 гг. выявили и пресекли значительно больше попыток мошенничества с недвижимостью, чем в 2017 г. ФНП объясняет такое положение дел появлением мощных электронных средств контроля, пишет РБК.В частности, в 2017 г. нотариусы выявили 94 попытки совершить мошенничество в 25 регионах страны, в 2018 г. — уже 150 попыток в 34 регионах, а в январе-октябре 2019 г. — 186 попыток в 30 регионах, отмечает ФНП.Первое место по количеству выявленных попыток мошенничества занял Красноярский край (62 случая), затем идет Санкт-Петербург (59 случаев), Московская область (39 случаев), Новосибирская и Ростовская области (по 27 случаев), Башкирия и Свердловская область (по 22 случая).Нотариусы смогли выявить мошенников благодаря системам электронного нотариата, электронным реестрам единой информационной системы (ЕИС), которые стали мощным средством контроля за законностью сделок и других нотариальных действий.