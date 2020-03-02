Акции Twitter в понедельник выросли более чем на 7% на фоне сообщений о том, что один из инвесторов настаивает на замене генерального директора Джека Дорси.

Акции Twitter в понедельник выросли более чем на 7% на фоне сообщений о том, что один из инвесторов настаивает на замене генерального директора Джека Дорси. Ралли добавило около $2 млрд. к рыночной стоимости Twitter.Инвестиционный фонд Elliott Management приобрел долю в Twitter и теперь планирует добиться изменений в работе компании, включая уход главы Twitter Джека Дорси с поста гендиректора компании, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Объем доли Elliott Management не раскрывается, но издание называет её «значительной».Основатель Elliott Management и инвестор-миллиардер Пол Сингер (Paul Singer) стремится убрать Дорси с поста, потому что деятельность Дорси распределена между Twitter и платежной компанией Square, у которой есть криптовалютное подразделение Square Crypto. Кроме того, новый инвестор недоволен планами Дорси полгода жить и работать в Африке.Дорси часто подвергался критике из-за чрезмерной сосредоточенности на основном продукте и недостаточными темпами внедрения инноваций. По данным Bloomberg, Elliot Management хочет включить трех представителей в состав совета директоров Twitter, который состоит из восьми человек.Elliott Management уже давно выступает за смену руководства в таких компаниях, как AT&T и EBay. Фирма также обнародовала долю в размере $2,5 млрд. в SoftBank в прошлом месяце.Майкл Левин, аналитик Pivotal Research Group, написал в записке в понедельник, что видит "высокие" шансы на успех попытки Elliott Management сместить Дорси и получить четыре места в совете директоров, сообщает Bloomberg. Левин сказал, что он хотел бы видеть "больше силы на операционном фронте", наняв хорошего главного операционного директора в Twitter.Эксперт считает, что наличие главы компании и операционного директора для Twitter крайне необходимо, а совмещать у Джека Дорси не очень получается.Twitter был потенциальной мишенью для активистов-инвесторов в течение многих лет. Компания имеет только один класс акций, что означает, что соучредитель Джек Дорси не имеет контроля, как Марк Цукерберг или соучредители Snap Эван Шпигель. У акционеров Twitter равные права голоса, из-за чего Дорси, которому принадлежит около 2% компании, оказался уязвимым перед инвесторами.Нельзя не отметить, что инвесторы недовольны падением акций Twitter на 20% в октябре 2019 года. Тогда компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому прибыль и выручка оказались значительно ниже прогнозов. В Twitter объяснили, что на выручку повлияли сбои в системе таргетирования рекламы. Цена акций соцсети на фоне провального отчета рухнула на 20% до $31,45 за штуку согласно данным Нью-Йоркской биржи.С тех пор, как Дорси вернулся на пост генерального директора в июле 2015 года, акции компании упали на 6,2%, в то время как акции Facebook за это время выросли более чем на 121%.