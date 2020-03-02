Сегодня мы рассказываем о трехлетней Владе Мельниковой из города Кушвы Свердловской области. В месячном возрасте девочка перенесла инсульт, тогда же ей сделали сложную операцию – удалили гематому, давившую на мозг.
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Сегодня мы рассказываем о трехлетней Владе Мельниковой из города Кушвы Свердловской области.
В месячном возрасте девочка перенесла инсульт, тогда же ей сделали сложную операцию – удалили гематому, давившую на мозг. Операция прошла успешно, но восстановить целостность черепной коробки – вернуть на место ранее удаленный фрагмент кости – врачам не удалось, кость не прижилась. Сейчас у Влады осталась беззащитной часть мозга. Костный дефект нужно срочно закрывать специальным биоимплантатом. Но он стоит более полумиллиона рублей. У родителей Влады таких денег нет.
Из письма Алены Мельниковой, мамы Влады: "На первом месяце жизни у дочери произошел инсульт. Врачи не сразу смогли поставить диагноз. В тот день у Влады была сильная рвота, и нас отправили с подозрением на кишечную инфекцию в местную больницу. Состояние дочки ухудшалось, начались судороги. МРТ показала нарушение кровообращения в левой области головы. Владу положили в реанимацию, ввели в медикаментозную кому, потом перевезли в Областную детскую клиническую больницу (Екатеринбург). Там врачи диагностировали у дочери инсульт и срочно сделали трепанацию черепа, чтобы удалить внутримозговую гематому. Операция прошла успешно. А через несколько месяцев Влада перенесла вторую операцию. Нужно было устранить дефект черепа и поставить обратно часть кости, которая была удалена в процессе первой операции. Но кость не прижилась. Сейчас часть мозга Влады защищена только кожей головы, и мы живем в постоянном волнении за жизнь дочери. Из-за опасности получить травму Влада не ходит в детский сад, не может играть со сверстниками. Врачи рекомендуют закрыть дефект черепа современным биодеградируемым материалом. Он хорошо приживается, со временем зарастает костной тканью и рассасывается. Саму операцию сделают за госсчет, но имплантат мы должны приобрести самостоятельно. Стоит он очень дорого. В нашей семье работает только муж, я дома с двумя маленькими детьми. Помогите спасти дочь!"
Для спасения Влады Мельниковой не хватает 459 605 руб.
Заведующий хирургическим отделением Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Алексей Сухарев: "Наличие костного дефекта черепа Влады требует выполнения повторной операции – краниопластики специальным биодеградируемым имплантатом. В результате ожидается восстановление собственных костных тканей".
Стоимость имплантата 551 600 руб.
64 015 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал"
6349 руб. собрали телезрители ОТВ
21 631 руб. собрали читатели Вестей.Ru и rusfond.ru
Не хватает 459 605 руб.
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