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<a href="https://33live.ru/novosti/02-03-2020-nuzhna-pomoshh-vladu-melnikovu-spaset-srochnaya-operaciya.html" target="_blank">Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция</a> - Сегодня мы рассказываем о трехлетней Владе Мельниковой из города Кушвы Свердловской области. В месячном возрасте девочка перенесла инсульт, тогда же ей сделали сложную операцию – удалили гематому, давившую на мозг.