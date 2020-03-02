Матчем между Вегас Голден Найтс и Лос-Анджелес Кингз завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Короли на выезде добились убедительной победы со счетом 4:1. Дубль у гостей оформил Анже Копитар.

Матчем между "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Короли" на выезде добились убедительной победы со счетом 4:1. Дубль у гостей оформил Анже Копитар.Также за "Лос-Анджелес" отличились Тревор Льюис и Алекс Айафэлло. У хозяев льда единственную шайбу забросил Ши Теодор.Российский нападающий "Кингз" Николай Прохоркин результативными действиями не отметился.