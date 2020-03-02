Учёные впервые нашли в метеорите полноценные молекулы белка внеземного происхождения.

Учёные впервые нашли в метеорите полноценные молекулы белка внеземного происхождения.Открытие описано в препринте научной статьи, опубликованном на сайте arXiv.org исследователями из Гарвардского университета, а также компаний PLEX Corporation и Bruker Scientific LLC.Напомним, что белки - один из основных "строительных материалов" живой клетки и основные катализаторы разнообразных биохимических реакций. Некогда было принято даже определять жизнь как способ существования белковых тел.Молекула белка - это длинная цепочка звеньев-аминокислот. Есть много видов аминокислот, но в построении белков участвуют 20, которые так и называются белковыми.Ранее в метеоритах неоднократно находили аминокислоты и даже короткие цепочки из них - полипептиды. Но никогда ещё речь не шла о достаточно большой молекуле, чтобы вещество можно было назвать белком.Некоторое время назад учёные заново проанализировали образцы метеорита Acfer 086, найденного в Алжире в 1990 году. Предыдущие исследования показали, что в нём содержатся аминокислоты.На этот раз авторы применили новый и более чувствительный метод анализа. В результате выяснилось, что аминокислоты организованы в молекулу массой 2320 атомных единиц. По меркам биохимии это скромная цифра, но всё же достаточная, чтобы считать вещество первым внеземным белком.Учёные назвали это новое для науки соединение гемолитином в связи с тем, что оно содержит атомы железа и лития. Основной же компонент - белковая аминокислота глицин. К ней присоединены атомы кислорода.Эксперты уверены, что гемолитин образовался на просторах Вселенной, а не попал в образец уже на Земле. Дело в том, что соотношение изотопов водорода в нём совершенно не характерно для нашей планеты, зато встречается в веществе долгопериодических комет.Отметим, что открытие пока описано лишь в препринте, который ещё не прошёл рецензирование в авторитетном научном журнале.Но, даже если эти сенсационные результаты подтвердятся, это не будет означать, что найдена внеземная жизнь. Вероятно, простейшие белки могут возникать и без участия живых организмов. Более того, опыты на МКС показали, что низкая гравитация небольших небесных тел должна серьёзно облегчать этот процесс.Скорее, речь идёт о том, что подобные вещества, принесённые на Землю метеоритами, могли способствовать зарождению жизни ("33Live.RuНаука" рассказывали об этой теории). Эта работа стала ещё одним важным свидетельством того, что образование "биологической" органики - широко распространённое в космосе явление. Это означает, что жизнь могла зародиться и на других телах Солнечной системы и многочисленных планетах Галактики.