Быстрое распространение коронавируса COVID-19 может резко замедлить рост мировой экономики и привести к рецессии в нескольких странах, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Быстрое распространение коронавируса COVID-19 может резко замедлить рост мировой экономики и привести к рецессии в нескольких странах, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).Мировая экономика вырастет всего на 2,4% в этом году, минимальными темпами с 2009 года, говорится в обновленном прогнозе ОЭСР. В ноябре организация прогнозировала рост на 2,9%.По оценкам ОЭСР, в 2021 году рост мировой экономики может ускориться до 3,3%, если эпидемия достигнет пика в Китае в первом квартале этого года, а другие вспышки окажутся умеренными и будут сдержаны.Однако, если вирус распространится по всей Азии, Европе и Северной Америке, рост мировой экономики может замедлиться до 1,5% в этом году.Учитывая и без того слабый рост ВВП, экономики Японии и еврозоны могут скатиться в рецессию в этом году, предупредила организация. Возможность провала торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом после Brexit также представляет значительный понижательный риск.В рамках базового сценария, который предусматривает серьезный, но кратковременный спад, ОЭСР прогнозирует, что основной экономический ущерб понесет Китай. Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%.В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.На экономику США, крупнейшую в мире, вирус, как ожидается, окажет ограниченное влияние. Прогноз роста ВВП страны на 2020 год снижен с 2% до 1,9%. В 2021 году рост, по оценкам ОЭСР, ускорится до 2,1%.Экономика еврозоны в этом году вырастет на 0,8%, а не на 1,1%, как ожидалось в ноябре. В 2021 году ВВП блока, как ожидается, вырастет на 1,2%.ОЭСР призвала правительства всего мира предпринять более решительные шаги для совместного реагирования на распространение COVID-19.Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр ранее заявил, что страны G7 предпримут "согласованные действия", чтобы ограничить влияние вспышки коронавируса на экономический рост, и на этой неделе их министры финансов обсудят, как лучше действовать.Между тем, экономисты Goldman Sachs ожидают глобального скоординированного смягчения монетарной политики ключевыми центробанками в течение следующих нескольких недель.