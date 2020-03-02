Операцию по эвакуации парусника Сибирь начнут не раньше 8-10 марта. Об этом сообщает ГТРК Иртыш. Губернатор Омской области обратился за помощью в Минприроды РФ.

Операцию по эвакуации парусника "Сибирь" начнут не раньше 8-10 марта. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш". Губернатор Омской области обратился за помощью в Минприроды РФ.Сообщение о том, что яхта терпит бедствие появилась в прошедшие выходные. Из-за неисправности двигателя судна экипаж оказался в непредсказуемом и одном из самых опасных в мире проливов Дрейка. Несколько дней назад участники кругосветной экспедиции выполнили свою основную задачу – установили на антарктической станции "Беллинсгаузен" российский флаг в честь двухсотлетия со дня открытия континента русскими мореплавателями.В настоящий момент в проливе бушует шторм, поэтому устранение технических неполадок на месте невозможно. Глава региона обратился к главе федерального Министерства природы с просьбой оказать экстренную помощь для спасения команды парусника "Сибирь". В Росгидромете сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы поднять яхту на борт одного из научно-исследовательских судов, которые прибудут на станцию "Беллинсгаузен" на следующей неделе."У нас определенные трудности с материальной частью, которые мы не состоянии исправить на месте. Соответственно сейчас мы можем самостоятельно добраться до большой земли. Однако это не говорит о том, что не означает что мы терпим бедствие. Перед нами были поставлены определенные задачи поставленные перед нами, которые мы решаем", – заявил капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков.