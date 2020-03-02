Граждане передали в кооператив более 1 миллиона рублей, однако сотрудники компании свои обязательства в дальнейшем не выполнили и денежные средства не вернули...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества у пожилых граждан.Ранее в полицию поступили заявления от 61-летней москвички и 81-летнего москвича, в которых они сообщили, что заключили договоры займов с одним из кредитных потребительских кооперативов, офис которого находился в Земледельческом переулке. По условиям договора гражданам предполагались выплаты в размере 20 процентов годовых от суммы займа и возврат займа через определенное время. Граждане передали в указанный кооператив более 1 миллиона рублей, однако сотрудники компании свои обязательства в дальнейшем не выполнили и внесенные в качестве займа денежные средства не вернули.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Олеко Дундича задержали одну из подозреваемых – 30-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница являлась одним из руководителей данного кооператива и являлась лицом, непосредственно принимающим денежные средства у клиентов организации.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников задержанной, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60