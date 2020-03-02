Мужчина сообщил, что в одном из баров неизвестный похитил принадлежащую ему куртку, в карманах которой находились деньги, банковская карта, мобильный телефон...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали молодого человека, подозреваемого в краже имущества и последующего списания денежных средств с похищенной банковской карты.В полицию с заявлением обратился 29-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что в одном из баров на Пушкинской площади неизвестный похитил принадлежащую ему куртку, в карманах которой находились деньги, банковская карта, мобильный телефон и другое имущество. Впоследствии с похищенной банковской карты были списаны деньги. Материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Октябрьском переулке задержали подозреваемого – 21-летнего приезжего молодого человека. Похищенными вещами и имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража», 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60