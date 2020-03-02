Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на беременную женщину», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что находилась на улице Сергея Макеева в салоне принадлежащего ей автомобиля марки «Мерседес», когда подошли двое неизвестных мужчин. Один из них сел на заднее сиденье, а второй отодвинул ее на место пассажира и сел за руль. Затем злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им денежные средства. Испуганная женщина выполнила их требования и отдала имевшиеся при себе 20 тысяч рублей. Немного проехав вместе с потерпевшей, незнакомцы вышли из салона автомашины и скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Липецкой области. Ими оказались 31-летний и 28-летний приезжие. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60