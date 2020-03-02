Титулярный органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа выступит в Светлановском зале Дома музыки 4 марта. Музыкант исполнит часть из Рождественской оратории Баха и Юпитер из сюиты Планеты Холста в собственной транскрипции, а также продемонстрирует искусство импровизации.

Титулярный органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 4 марта. Музыкант исполнит часть из "Рождественской оратории" Баха и "Юпитер" из сюиты "Планеты" Холста в собственной транскрипции, а также продемонстрирует искусство импровизации.Хуан де ла Рубиа – титулярный органист собора Святого семейства в Барселоне, знаменитого творения Антонио Гауди. Музыкант получил признание как на своей родине, так и во многих европейских, латиноамериканских и азиатских странах, которые он посетил в рамках обширной гастрольной деятельности. По словам музыкальных критиков, "он сочетает естественность, спонтанность игры с изысканностью техники" (La Vanguardia), "мыслит, как дирижер, управляющий огромным оркестром" (El País), "это настоящий гений импровизации" (Revista Musical Catalana). При этом органист успел записать восемь альбомов, отмеченных в обзорах авторитетных изданий.Репертуар органиста охватывает несколько эпох – от творчества И.С. Баха, композиторов-романтиков, писавших для симфонического органа, до произведений авторов XX и XXI веков. По мнению органиста, диалог между различными историческими периодами необходим. Это убеждение подкреплено, в том числе, выпущенными записями и выступлениями с премьерами сочинений современных композиторов во многих залах Испании. Концерты органиста многократно транслировались испанскими и европейскими радиокомпаниями.Хуан де ла Рубиа не раз выступал на сцене Светлановского зала Дома музыки, и каждый концерт проходил с большим успехом. На предстоящем концерте музыкант исполнит две свои транскрипции – часть из "Рождественской оратории" Баха и "Юпитер" из сюиты "Планеты" Холста. И, конечно, органист продемонстрирует свое мастерство в искусстве импровизации.Концерт Хуана де ла Рубиа состоится 4 марта в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.