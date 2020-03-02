Российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему тюремный срок в США, начали оказывать медицинскую помощь. Врачи осмотрели его после того, как российские дипломаты обратились в американский госдепартамент.

Российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему тюремный срок в США, начали оказывать медицинскую помощь. Врачи осмотрели его после того, как российские дипломаты обратились в американский госдепартамент."У него были проблемы с ногой, она начала покрываться язвочками, но сейчас медпомощь оказали, ему обработали ногу, заклеили её и сказали не трогать. Дают антибиотики", – сообщила "Интерфаксу" супруга летчика. Она поблагодарила российских дипломатов за помощь.Ранее Ярошенко неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, однако в тюремном медпункте его обращения игнорировали. 26 февраля посольство РФ в Вашингтоне обратилось к американским властям с требованием срочно оказать россиянину помощь.В октябре прошлого года российское посольство в США заявило о жестоком и негуманном обращении с Ярошенко в американской тюрьме.Константина Ярошенко арестовали по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в Либерии в мае 2010 года. Позднее он был депортирован в США, где 7 сентября 2011 года приговорен к 20 годам лишения свободы. Россиянин свою вину отрицает.