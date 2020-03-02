Компания Алексея Мордашова воспользовалась опционом по продаже своего пакета в совместном предприятии.

По информации “Коммерсанта” в середине января “Силовые машины” Алексея Мордашова начали переговоры по продаже 35% пакета компании в совместном предприятии с Siemens немецкому партнеру. Условия создания СП предполагают появляющийся у “Силовых машин” раз в три года опцион на продажу своего пакета Siemens. На реализацию дается 3 месяца. Текущее окно было открыто с 2 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года.Как поясняют источники издания, основная причина выхода компании Алексея Мордашова из СП в том, что по акционерному соглашению разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия “Сименс технологии газовых турбин”, компании не могут.“Силовые машины” планируют выпуск собственной турбины, и такие условия им не подходят. Кроме того, участие в СП ставит и другие палки в колеса: оно закрывает для нового продукта дорогу в программу модернизации старых ТЭС. По требованию правительства претендовать на участие в ней не могут турбины, выпущенные компанией с преимущественной долей иностранного акционера.За сколько “Силовые машины” продадут свою долю, источники “Коммерсанта” сказать пока затрудняются. Условиями опциона предполагается, что участники СП должны договориться о цене за 2 месяца. В противном случае к процессу подключается независимый оценщик. По подсчетам одного из собеседников издания, сумма может составить $5-6 млн, так как у предприятия нет производства полного цикла. По большей части СП занимается отверточной сборкой комплектующих из Германии, а его загрузка составляет 60-70%.После завершения сделки “Силовые машины” и Siemens из партнеров превратятся в конкурентов. Борьба развернется за право поставок в рамках программы модернизации ТЭС газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 65-170 МВт. Как отмечает издание, пока в России такой технологии нет.“Судя по публичным заявлениям партнеров последних лет, такое развитие событий представляется логичным: лицензии на производство ГТЭ-160 у "Силовых машин" с 2012 года нет, компания нацелена на создание собственных машин без участия Siemens с опорой на поддержку государства. Статус этих разработок оценить сложно, экспериментальный образец пока не создан”, — прокомментировал выход “Силовых машин” из СП старший аналитик по электроэнергетике МШУ “Сколково” Юрий Мельников.Кроме того, после покупки доли “Силовых машин” перед Siemens встанет еще один вопрос: поиск нового российского инвестора. Издание полагает, что на эту роль претендует “Газпром энергохолдинг”, однако в компании это предположение комментировать отказались.