Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин вышел на чистое третье место по количеству шайб, заброшенных в гостевых встречах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету капитана столичных стало 356 голов в выездных матчах.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое третье место по количеству шайб, заброшенных в гостевых встречах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету капитана "столичных" стало 356 голов в выездных матчах.Таким образом, он обошел знаменитого чешского форварда Яромира Ягра. В его активе осталось 355 шайб. Лидирует по этому показателю легендарный канадец Уэйн Гретцки. Ему удалось забросить в гостях 402 шайбы. В тройке лучших также его соотечественник Стив Айзерман (362).Напомним, что Александр Овечкин минувшей ночью оформил дубль в выездном матче с "Миннесота Уайлд". Россиянин в нынешнем сезоне забросил уже 45 шайб.