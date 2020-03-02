В подмосковном городе Котельники 17-летняя модель подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Находившийся рядом с ней молодой человек вызвал врачей, но они не успели спасти девушку. В ..

В подмосковном городе Котельники 17-летняя модель подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Находившийся рядом с ней молодой человек вызвал врачей, но они не успели спасти девушку.В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители, сообщает РЕН ТВ.Стражи порядка не исключают, что причиной смерти модели могло стать отравление медицинскими препаратами.