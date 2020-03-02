Великий князь Константин (брат царя, автор романса Отвори потихоньку калитку), сам военный, на воинских учениях обращается с вопросом:
-Что означает герб Российского государства - двухглавый орел?
Один генерал ответил, что одна голова смотрит на запад, другая на восток...
Следующий сказал, что это означает двоевластие... Руку тянет солдат.
- Фамилия?
- Солдат Петров!
- Ну, скажи солдат Петров, что означает герб Российского государства - двухглавый орел?
Солдат (рука под козырек):
- Урод, Ваше Благородие
еще анекдот!