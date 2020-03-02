В городе Тихвин Ленинградской области женщина попыталась задушить двухлетнюю дочь. Злоумышленницу остановил отец девочки, передает РЕН ТВ. Ребенка доставили в больницу с ссадинами шеи и ..

В городе Тихвин Ленинградской области женщина попыталась задушить двухлетнюю дочь. Злоумышленницу остановил отец девочки, передает РЕН ТВ.Ребенка доставили в больницу с ссадинами шеи и лица. Мать девочки уже задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает "".