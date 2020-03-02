СК арестовал замруководителя Управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области Владимира Журавлева. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ Получение взятки группой лиц в крупном размере. Он получил около 160 тысяч рублей, сообщает ГТРК Иркутск.

СК арестовал замруководителя Управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области Владимира Журавлева. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц в крупном размере". Он получил около 160 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Иркутск".На этих кадрах видно, как Владимир Журавлев жует бумагу. Так он хотел избавиться от улик. На этом листе была так называемая двойная или черная бухгалтерия.Заместить главы надзорного ведомства был пойман с поличным прямо на рабочем месте. Его подозревали в получении взятки. СК обвинил чиновника в том, что деньги он брал не один. Как предполагают специалисты, сумму в 160 тысяч рублей по предварительному сговору получила группа лиц.По предварительным данным, за эти деньги обвиняемый вместе с коллегами из регионального отделения Росельхознадзора быстро выдал предпринимателю фитосанитарные сертификаты, чтобы тот смог отправить на экспорт лес."Сотрудники Следственного комитета РФ во время обысков в кабинете замруководителя Управления Россельхознадзора обнаружили денежные средства в размере 160 тысяч рублей, переданные ему в качестве взятки. В кабинете другого подозреваемого в этом деле наши специалисты обнаружили наркотическое вещество — кокаин", — рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Иркутской области Карина Головачева.В настоящий момент Владимир Журавлев находится под арестом. СК продолжат искать похожие эпизоды в работе чиновников областного Россельхознадзора.