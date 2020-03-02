Целительница и ее помощники выманивали деньги у людей, обратившихся к ним за помощью в разрешении проблем с финансами, здоровьем и личной жизнью. Первоначальная стоимость магических услуг составляла 20 – 30 тысяч рублей, затем разовые выплаты экстрасенсам возрастали до нескольких сотен тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали банду мошенников, выманивавших деньги у доверчивых людей, под видом оказания им магических услуг.Преступники искали потенциальных клиентов в Сети и средствах массовой информации, размещая объявления о том, что потомственная целительница поможет разрешить неурядицы с финансами и личной жизнью.Те, кто имел неосторожность позвонить по указанным телефонам, попадали в оборот и хваткие операторы выясняли у них необходимые сведения. Через некоторое время с жертвами связывались другие участники синдиката и сообщали, что экстрасенс изучил множество обращений и выбрал именно их, так как случай требует срочного вмешательства.После этого из обратившихся начинали выманивать деньги. Первоначально суммы колебались в диапазоне от 20 до 30 тысяч. Когда жертвы втягивались в процесс, вознаграждение за "помощь" могло возрасти 850 тысяч рублей."По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила два миллиона рублей ", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Стражи порядка задержали саму целительницу и девять ее помощников, подозреваемых в причастности к совершению указанных преступлений. В офисе мошенников изъяты средства связи и записи, где злоумышленники вели подробный учет своих клиентов и записывали данные, манипуляция которыми могла помочь убедить собеседников расстаться с деньгами.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", следствие полагает, что члены преступной группы могут быть причастны к совершению других противоправных действий схожего характера.