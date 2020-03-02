Полицейские изъяли более 40 коробок, в каждой из которых находилось более 50 единиц косметологических медицинских препаратов, не имеющих специализированных сертификатов...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержаны пятеро участников организованной группы, подозреваемых в реализации контрафактных лекарственных препаратов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых, в том числе организаторов, в ввозе на территорию Российской Федерации и сбыте в особо крупном размере контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств в регионы РФ.Установлено, что подозреваемые посредством сети Интернет реализовывали данные препараты физическим и юридическим лицам, также поставляли в салоны красоты для продажи конечному потребителю. Вырученные денежные средства злоумышленники распределяли на закупку нового товара, выплату заработной платы соучастникам и покупку дорогостоящей недвижимости и автомобилей.Во время обысков, проведенных сотрудниками полиции в жилых и складских помещениях, было изъято более 40 коробок, в каждой из которых находилось более 50 единиц косметологических медицинских препаратов, не имеющих специализированных сертификатов.ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31