Родители башкирской школьницы пожаловались в Совет по правам человека на преподавателя сельской школы, которая оскорбляла ученицу. Фрагмент, скандала опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook член СПЧ Динар Зайнуллин.

Родители башкирской школьницы пожаловались в Совет по правам человека на преподавателя сельской школы, которая оскорбляла ученицу. Фрагмент, скандала опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook член СПЧ Динар Зайнуллин.Уточняется, что инцидент произошел в школе села Мурсалимкино Салаватского района Республики. Учительница башкирского языка Зуляйха Саитгалина кричит на девочку. В частности, называет родственников школьницы и ее саму алкоголиками, а остальных детей "засранцами бестолковыми".Министр образования Башкирии Айбулат Хаждин пообещал разобраться в ситуации. Поведение Саитгалиной глава ведомства назвал неподобающим.