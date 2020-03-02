Первый в мире смартфон, в котором для изготовления монолитного корпуса применен композит из пластика и углеволокна, представлен в Германии. Главные козыри Carbon 1 Mark II — рекордно малый для аппарата такого размера вес и необычный внешний вид.

Первый в мире смартфон, в котором для изготовления монолитного корпуса применен композит из пластика и углеволокна, представлен в Германии. Главные козыри Carbon 1 Mark II — рекордно малый для аппарата такого размера вес и необычный внешний вид.Углеволокно (очень плохо пропускающее радиоволны) смешано по специальной технологии с радиопрозрачным материалом, чтобы не мешать работе беспроводных интерфейсов. Логотип на задней панели сделают светящимся — он сможет мигать, уведомляя о новых сообщениях.Смартфон весит всего 124 грамма (для сравнения, Samsung Galaxy S20 Ultra — 222 грамма, а iPhone 11 — 194 грамма) при толщине корпуса в 6,3 мм. У Carbon 1 6-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов или "челки", зато с довольно заметными полями сверху и снизу. Интересно, что экран защищает якобы специально разработанное Corning стекло Gorilla Glass 6 нестандартной толщины — 0,4 мм вместо обычных 0,6 — 0,8 мм.Внутри — процессор MediaTek P90 (выпущен ещё в 2018-м), 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Тыловая камера — сдвоенная, с разрешением 16 мегапикселей, а фронталка — 20-мегапиксельная. Добиться небольшого веса помогает и довольно скромная емкость батареи — 3050 мА*ч. Датчик для разблокировки смартфона размещен на правом ребре корпуса.Ещё одна черта Carbon 1, отличающая его от большинства современных флагманских смартфонов — его очень легко разбирать и чинить. Стоить устройство, главная задача которого — позволить владельцу выделиться, будет дорого — 800 евро. Продажи начнутся в Германии, Австрии и Швейцарии в конце весны или начале лета. К концу года разработчики смартфона надеются начать продавать его в некоторых странах Северной Европы и на Ближнем Востоке.