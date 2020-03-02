Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав национальной команды на очередной этап Кубка мира, который должен пройти в чешском Нове Место. К основе сборной присоединятся призеры чемпионата Европы, что завершился в Белоруссии, Матвей Елисеев и Кристина Резцова.

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав национальной команды на очередной этап Кубка мира, который должен пройти в чешском Нове Место. К основе сборной присоединятся призеры чемпионата Европы, что завершился в Белоруссии, Матвей Елисеев и Кристина Резцова.Вместе с ними сборную страны пополнят еще несколько участников биатлонного Евро-2020 – Эдуард Латыпов, Карим Халили, Никита Поршнев и Ульяна Кайшева. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев."На сборе у нескольких девочек есть проблемы со здоровьем, так что Кайшева может пробежать на Кубке мира", — сказал Хованцев. При этом, как сообщают источники у международной федерации, этап Кубка мира, запланированный в Нове Место с 5 по 8 марта, может быть перенесен в другое место из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.