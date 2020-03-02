Продажи автомобилей в Японии в феврале упали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Reuters.

Продажи автомобилей в Японии в феврале упали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Reuters.Как показали отраслевые данные, снижение продаж отмечалось на фоне возросших опасений по поводу вероятной остановки производства и проблем с закупкой автозапчастей из Китая, что напрямую связано со вспышкой коронавируса.Данные, вероятно, являются последним показателем того, как влияет угроза распространения нового вируса на третью по величине экономику мира.Продажи составили 430185 автомобилей в прошлом месяце, по данным Японской ассоциации автомобильных дилеров и ассоциации, представляющей дилеров так называемых мини-автомобилей kei.За аналогичный период прошлого года в Японии было продано 479427 автомобилей.Отмечается, что большинство автомобилей, продаваемых в Японии, производится внутри страны.