Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта 20 вопросов Владимиру Путину. Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать, — сказал президент.

Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"."Броня крепка и танки наши быстры?" – задал вопрос Андрей Ванденко."Точно. Азохен вей! И танки наши быстры. И что?"- ответил президент.По словам главы государства, США создали систему противоракетной обороны, чтобы "нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс". Они считали, что этот "антиракетный зонтик" не позволит другой стороне ответить в случае применения ими ядерного оружия.Однако современные гиперзвуковые комплексы, которые создала Россия, преодолевают любую систему ПРО. Путин подчеркнул, что РФ сохраняет стратегическую стабильность и баланс не только для себя, но и для международной безопасности."Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать", — сказал президент.