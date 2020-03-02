Реставрация мемориального дома Шолохова завершится ко дню рождения писателя. Как передает ГТРК Дон-ТР, гостей в станице Вёшенской ждут в мае.

Реставрация мемориального дома Шолохова завершится ко дню рождения писателя. Как передает ГТРК "Дон-ТР", гостей в станице Вёшенской ждут в мае.Масштабные ремонтные работы начались в усадьбе весной 2019 года. В апреле дом закрыли для туристов. Музейные экспонаты были переданы на хранение в фонды музея-заповедника. Как рассказал Александр Шолохов, внук писателя, депутат Госдумы, обновление коснулось и внешних, и внутренних элементов здания. Теперь все предметы должны вернуться строго на свои места, подчеркнул депутат.Всё должно быть готово к 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова, которое будет отмечаться 24 мая 2020 года. Тогда, по задумке организаторов, музей-усадьба предстанет перед гостями в том виде, в каком здание стояло при писателе.Также музей подготовит несколько интересных выставок. По словам директора государственного музея-заповедника Ольги Анистратенко, речь идет о приобретении большой коллекции, посвященной сражению на Еланском плацдарме.